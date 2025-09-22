Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по Крыму

Ведомости

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК) после атаки ВСУ по Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Вечером 21 сентября дроны ВСУ атаковали санаторий, а также школу в поселке. При ударах погибли три человека, еще 16 получили ранения. В Минобороны отметили, что на территориях нет военных объектов.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие приказ об атаке гражданских объектов на российской территории.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте