Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по Крыму
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК) после атаки ВСУ по Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Вечером 21 сентября дроны ВСУ атаковали санаторий, а также школу в поселке. При ударах погибли три человека, еще 16 получили ранения. В Минобороны отметили, что на территориях нет военных объектов.
Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие приказ об атаке гражданских объектов на российской территории.