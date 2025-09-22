Прокуратура попросила ужесточить сроки для экс-адвокатов Алексея Навального

«Усилить наказание [Вадиму] Кобзеву до 5 лет 8 месяцев, [Алексею] Липцеру – до 5 лет 6 месяцев, [Игорю] Сергунину – до 5 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года каждому», – сообщили агентству в суде. Все три адвоката внесены в список Росфинмониторинга, как и их подзащитный.