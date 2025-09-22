Прокуратура попросила ужесточить сроки для экс-адвокатов Алексея Навального
Прокуратура потребовала более серьезных приговоров для трех бывших адвокатов Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), приговоренных к 3,5–5,5 годам колонии за участие в экстремистском сообществе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Владимирского областного суда.
«Усилить наказание [Вадиму] Кобзеву до 5 лет 8 месяцев, [Алексею] Липцеру – до 5 лет 6 месяцев, [Игорю] Сергунину – до 5 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года каждому», – сообщили агентству в суде. Все три адвоката внесены в список Росфинмониторинга, как и их подзащитный.
Приговор адвокаты получили в январе 2025 г. Сергунин – единственный, кто признал вину и получил наименьший срок лишения свободы. По решению суда адвокаты также не смогут заниматься своей профессиональной деятельностью на протяжении трех лет.
Уголовное дело было возбуждено в октябре 2023 г. По версии следствия, адвокаты использовали свои полномочия для доступа к Навальному в колонии и передачи информации между ним и участниками экстремистского сообщества.