В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября

21 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец допустил, что в Москве на выходных (27–28 сентября) с вероятностью 30% может выпасть снег, однако покров в этом случае сразу же будет исчезать. Синоптик отметил, что в те же дни снежный покров сформируется местами на северо-востоке европейской части России, на полярном Урале и на западе Югры, где ночью может похолодать до минусовых температур.