Главная / Общество /

В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября

Ведомости

На метеостанции ВДНХ в Москве 22 сентября была зафиксирована рекордная для этой даты температура. Показатель достиг +26,2 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Сейчас все наслаждаются такой невероятно теплой температурой, действительно, абсолютно все любят теплую погоду в сентябре. И вот на нашей реперной станции температура достигла 26,2 градуса – перекрыто рекордное значение за все 140 лет метеонаблюдений», – рассказал Вильфанд.

На станции Балчуг при этом зафиксировали температуру в 27,3 градуса. По словам метеоролога, предыдущий рекорд в Москве был поставлен в 2018 г., когда температура воздуха составила 26,1 градуса на ВДНХ. Вильфанд объяснил, что сейчас высокая температура в Москве связана с воздухом, приходящим в регион из Африки.

21 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец допустил, что в Москве на выходных (27–28 сентября) с вероятностью 30% может выпасть снег, однако покров в этом случае сразу же будет исчезать. Синоптик отметил, что в те же дни снежный покров сформируется местами на северо-востоке европейской части России, на полярном Урале и на западе Югры, где ночью может похолодать до минусовых температур.

