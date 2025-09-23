Росавиация ограничила работу аэропортов Казани и Геленджика
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска («Бегишево») и Геленджика. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Об установлении меры в Нижнекамске Кореняко проинформировал в 06:29 мск, в Казани – в 06:38 мск, в Геленджике – в 06:49 мск.
Вечером 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал серию сообщений об отражении атак беспилотников, летящих на столицу. С 19:40 до полуночи 22 сентября было сбито 15 БПЛА, направлявшихся на Москву, а с 00:00 до 04:24 мск 23 сентября Собянин сообщил об уничтожении еще 11 беспилотников.
Кореняко также сообщал об ограничениях на прием самолетов в московском аэропорту «Шереметьево». В 00:56 мск 23 сентября он проинформировал, что мера отменена. Ограничения также вводились в аэропорту Саратова («Гагарин») и Самары («Курумоч»), они уже сняты. С вечера 22 сентября прием и выпуск самолетов ограничен в аэропортах Ярославля («Туношна») и Калуги («Грабцево»).