Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропортов Казани и Геленджика

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска («Бегишево») и Геленджика. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об установлении меры в Нижнекамске Кореняко проинформировал в 06:29 мск, в Казани – в 06:38 мск, в Геленджике – в 06:49 мск.

Вечером 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал серию сообщений об отражении атак беспилотников, летящих на столицу. С 19:40 до полуночи 22 сентября было сбито 15 БПЛА, направлявшихся на Москву, а с 00:00 до 04:24 мск 23 сентября Собянин сообщил об уничтожении еще 11 беспилотников.

Кореняко также сообщал об ограничениях на прием самолетов в московском аэропорту «Шереметьево». В 00:56 мск 23 сентября он проинформировал, что мера отменена. Ограничения также вводились в аэропорту Саратова («Гагарин») и Самары («Курумоч»), они уже сняты. С вечера 22 сентября прием и выпуск самолетов ограничен в аэропортах Ярославля («Туношна») и Калуги («Грабцево»).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь