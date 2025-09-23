Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 32
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уничтожены еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на столицу. Таким образом, количество сбитых с вечера беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, достигло 32.
Собянин начал информировать об уничтожении беспилотников, летевших в направлении столицы, вечером 22 сентября. С 19:40 до полуночи было сбито 15 БПЛА. С полуночи до 07:18 мск 23 сентября мэр сообщил о ликвидации еще 15 беспилотников.
Всего с полуночи до 07:00 мск 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, а также Московским регионом. Кроме того, воздушные цели были поражены в Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях и в Крыму.