Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 32

Всего с полуночи до 07:00 мск 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, а также Московским регионом. Кроме того, воздушные цели были поражены в Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях и в Крыму.