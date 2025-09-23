Аэропорт Осло закрыл воздушное пространство из-за БПЛА

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьера страны Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Варшава применила 4-ю статью устава НАТО, предусматривающую проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. Минобороны России завило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.