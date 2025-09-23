Газета
Главная / Общество /

Аэропорт Осло закрыл воздушное пространство из-за БПЛА

Ведомости

Воздушное пространство над аэропортом Осло временно закрывалось из-за обнаружения в небе нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В настоящее время небо снова открыто, сообщила менеджер по коммуникациям аэропорта Осло Моника Фастинг Verdens Gang.

По словам Фастинг, воздушное пространство было закрыто из соображений безопасности. Несколько самолетов были перенаправлены. Закрытие неба затронуло от 12 до 14 рейсов.

При этом, по данным Восточного отделения полиции, правоохранителям не удалось установить на 100%, что в воздухе был беспилотник.

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьера страны Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Варшава применила 4-ю статью устава НАТО, предусматривающую проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. Минобороны России завило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.

