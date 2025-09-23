Газета
Из-за обильного снегопада в Магаданской области закрыли автодорогу

На участке автодороги Герба – Омсукчан в Магаданской области ограничено движение из-за обильного снегопада, сообщила Госавтоинспекция региона.

Автодорога закрыта для всех видов транспорта с 10:30 (02:30 мск) 23 сентября до 12:00 (04:00 мск) 24 сентября. Длина трассы составляет 256 км.

Госавтоинспекция рекомендовала всем участникам дорожного движения быть внимательнее и соблюдать требования сигналов регулировщика и временных дорожных знаков. В связи со снегопадом ведомство напомнило, что оставлять транспортные средства на проезжей части нельзя.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец допустил, что 27 и 28 сентября в Москве может выпасть снег с вероятностью 30%. Если это произойдет, то, по прогнозам синоптика, снежный покров сразу растает. Тишковец прогнозировал, что снежный покров сформируется местами на северо-востоке европейской части России, на полярном Урале и на западе Югры, где ночью может похолодать до минусовых температур.

