Из-за обильного снегопада в Магаданской области закрыли автодорогу

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец допустил, что 27 и 28 сентября в Москве может выпасть снег с вероятностью 30%. Если это произойдет, то, по прогнозам синоптика, снежный покров сразу растает. Тишковец прогнозировал, что снежный покров сформируется местами на северо-востоке европейской части России, на полярном Урале и на западе Югры, где ночью может похолодать до минусовых температур.