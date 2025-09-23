МГУ и арабские вузы создадут обсерваторию для поиска жизни во Вселенной
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Ассоциация арабских университетов подписали декларацию о создании российско-арабского консорциума по организации космической обсерватории для изучения экзопланет и поиска жизни во Вселенной. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.
Документ подписали ректор университета Виктор Садовничий и генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов Амр Эззат Салама.
Ассоциация арабских университетов (Association of Arab Universities) – это одно из крупнейших региональных межвузовских объединений, работающее в рамках Лиги арабских государств. Она основана в 1964 г., а сейчас насчитывает 280 университетов из 22 стран.
По словам Садовничего, инициатива сопоставима по масштабу с международным сотрудничеством в рамках проекта МКС и впервые реализуется на базе университетов. Он подчеркнул, что для МГУ принципиально важно сотрудничество именно с арабскими партнерами.
«Это одновременно и знак уважения к арабскому наследию в астрономии, математике и навигации, и наш вклад в деловую повестку Первого российско-арабского саммита на высшем уровне, который по инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина пройдет в Москве 15 октября», – пояснил Садовничий.
«Без сомнения, сегодняшнее подписание декларации о создании космической обсерватории для изучения экзопланет и поиска признаков жизни будет достойным примером сотрудничества России и арабских стран в космических исследованиях», – отметил Амр Эззат Салама.
Инициатива объединит не только университеты, но и исследовательские институты, промышленные предприятия и космические агентства России и арабских стран. Консорциум станет площадкой для проектирования, создания и эксплуатации обсерватории, а также подготовки кадров для космической отрасли.
Сообщается, что базой проекта станут разработки МГУ по созданию и запуску к 2030 г. оптического космического телескопа среднего класса. Он позволит исследовать атмосферы экзопланет и выделять потенциально обитаемые миры для дальнейших наблюдений крупными телескопами.