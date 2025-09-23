Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МГУ и арабские вузы создадут обсерваторию для поиска жизни во Вселенной

Ведомости

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Ассоциация арабских университетов подписали декларацию о создании российско-арабского консорциума по организации космической обсерватории для изучения экзопланет и поиска жизни во Вселенной. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.

Документ подписали ректор университета Виктор Садовничий и генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов Амр Эззат Салама.

Ассоциация арабских университетов (Association of Arab Universities) – это одно из крупнейших региональных межвузовских объединений, работающее в рамках Лиги арабских государств. Она основана в 1964 г., а сейчас насчитывает 280 университетов из 22 стран.

По словам Садовничего, инициатива сопоставима по масштабу с международным сотрудничеством в рамках проекта МКС и впервые реализуется на базе университетов. Он подчеркнул, что для МГУ принципиально важно сотрудничество именно с арабскими партнерами.

«Это одновременно и знак уважения к арабскому наследию в астрономии, математике и навигации, и наш вклад в деловую повестку Первого российско-арабского саммита на высшем уровне, который по инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина пройдет в Москве 15 октября», – пояснил Садовничий.

«Без сомнения, сегодняшнее подписание декларации о создании космической обсерватории для изучения экзопланет и поиска признаков жизни будет достойным примером сотрудничества России и арабских стран в космических исследованиях», – отметил Амр Эззат Салама.

Инициатива объединит не только университеты, но и исследовательские институты, промышленные предприятия и космические агентства России и арабских стран. Консорциум станет площадкой для проектирования, создания и эксплуатации обсерватории, а также подготовки кадров для космической отрасли.

Сообщается, что базой проекта станут разработки МГУ по созданию и запуску к 2030 г. оптического космического телескопа среднего класса. Он позволит исследовать атмосферы экзопланет и выделять потенциально обитаемые миры для дальнейших наблюдений крупными телескопами.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её