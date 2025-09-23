Прокуратура начала проверку из-за массовых задержек рейсов в «Шереметьево»
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с массовыми задержками авиарейсов в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Поводом для надзорных мероприятий послужили временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные 22 и 23 сентября. По состоянию на утро 23 сентября было задержано 48 вылетающих рейсов.
Росавиация ограничила работу «Шереметьево» на фоне атак беспилотников. Ограничения на прием и отправку самолетов в воздушной гавани действовали с 20:20 22 сентября. Прием рейсов возобновился в 00:06, а первые вылеты состоялись после 00:56, когда ограничения были полностью сняты.
Мэр Москвы Сергей Собянин начал информировать об уничтожении беспилотников вечером 22 сентября. Утром 23 сентября число сбитых на подлете к Москве беспилотников превышало 30.
По данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами. Атаки были отражены с полуночи до 07:00 мск.