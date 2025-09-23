Прокуратура начала проверку из-за массовых задержек рейсов в «Шереметьево»

Росавиация ограничила работу «Шереметьево» на фоне атак беспилотников. Ограничения на прием и отправку самолетов в воздушной гавани действовали с 20:20 22 сентября. Прием рейсов возобновился в 00:06, а первые вылеты состоялись после 00:56, когда ограничения были полностью сняты.