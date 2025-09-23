Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Прокуратура начала проверку из-за массовых задержек рейсов в «Шереметьево»

Ведомости

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с массовыми задержками авиарейсов в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Поводом для надзорных мероприятий послужили временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные 22 и 23 сентября. По состоянию на утро 23 сентября было задержано 48 вылетающих рейсов.

Росавиация ограничила работу «Шереметьево» на фоне атак беспилотников. Ограничения на прием и отправку самолетов в воздушной гавани действовали с 20:20 22 сентября. Прием рейсов возобновился в 00:06, а первые вылеты состоялись после 00:56, когда ограничения были полностью сняты.

Мэр Москвы Сергей Собянин начал информировать об уничтожении беспилотников вечером 22 сентября. Утром 23 сентября число сбитых на подлете к Москве беспилотников превышало 30.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами. Атаки были отражены с полуночи до 07:00 мск.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте