ГП потребовала изъять у главы Совета судей почти 100 объектов недвижимости

ГП потребовала изъять у главы Совета судей почти 100 объектов недвижимостиМамотова считают связанным с ОПГ «Покровские»
Генпрокуратура требует изъять у председателя Совета судей РФ Виктора Момотова почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц. Об этом сообщил источник «Ведомостей».
Момотов, по версии прокуратуры, нарушил антикоррупционное законодательство. Также указано, что он фактически выступает совладельцем сети отелей Marton стоимостью порядка 9 млрд руб.
Судья был связан связан с ОПГ «Покровские», считает ГП. По версии ведомства, Момотов вступил во взаимодействие с организаторами группировки Олегом Чебановым и Андреем Коровайко, которые «сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов».
Он помог в судебном порядке легализовать 11 объектов недвижимости в четырех регионах. Также он незаконно взыскал из бюджета Краснодара более 100 млн руб. Также он уклонился от уплаты налогов на более чем 500 млн руб.
Момотов родился 30 мая 1961 г. в поселке Гирей Краснодарского края. Стал председателем Совета судей РФ в декабре 2016 г., переизбран на новый срок в 2022 г.
В апреле 2010 г. был назначен судьей Верховного суда РФ, также вошел в судебную коллегию по гражданским делам ВС РФ. В июне 2013 г. избран секретарем пленума ВС РФ. В феврале 2019 г. постановлением Совета Федерации стал членом президиума ВС РФ.