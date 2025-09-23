Актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали перед спектаклем в Кургане
Актера Александра Панкратова-Черного госпитализировали перед спектаклем в Кургане, из-за чего артиста пришлось заменить, сообщили представители Курганской филармонии.
«По уважительной причине актер Александр Панкратов-Черный, исполняющий роль в спектакле «Женихи», временно выбыл из постановки вследствие внезапной, экстренной госпитализации», – отметили в филармонии.
В спектакле Панкратова-Черного заменит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе. В филармонии принесли извинения зрителям и пожелали актеру скорейшего выздоровления.
Панкратову-Черному 76 лет. Он родился в Алтайском крае, в 1976 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа. Среди его наград – звания заслуженного артиста РФ, народного артиста РФ, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и др.