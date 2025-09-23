Собянин рассказал, когда в Москве начнут включать отопление
В Москве с 24 сентября стартует отопительный сезон. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что резкого похолодания не ожидается, но температура воздуха постепенно снижается, что требует перехода к зимнему режиму.
В первую очередь отопление появится в детских садах, школах и больницах. В жилые дома тепло начнет поступать после них. Полный запуск отопления на всех объектах займет несколько дней.
Всего к осенне-зимнему периоду в столице было подготовлено более 74 000 объектов, включая свыше 34 000 жилых домов. Собянин заверил, что все необходимые работы по подготовке к зиме были выполнены в срок.
В Подмосковье уже с 23 сентября социальные учреждения были подключены к отоплению. Жилые дома начнут подключать к отоплению с 29 сентября по 1 октября.