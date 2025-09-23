Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Собянин рассказал, когда в Москве начнут включать отопление

Ведомости

В Москве с 24 сентября стартует отопительный сезон. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что резкого похолодания не ожидается, но температура воздуха постепенно снижается, что требует перехода к зимнему режиму.

В первую очередь отопление появится в детских садах, школах и больницах. В жилые дома тепло начнет поступать после них. Полный запуск отопления на всех объектах займет несколько дней.

Всего к осенне-зимнему периоду в столице было подготовлено более 74 000 объектов, включая свыше 34 000 жилых домов. Собянин заверил, что все необходимые работы по подготовке к зиме были выполнены в срок.

В Подмосковье уже с 23 сентября социальные учреждения были подключены к отоплению. Жилые дома начнут подключать к отоплению с 29 сентября по 1 октября.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь