Общество

Умерла итальянская актриса Клаудиа Кардинале

Ведомости

Итальянская актриса Клаудиа Кардинале скончалась в возрасте 87 лет. Об этом пишет ANSA.

В материале указано, что актриса умерла, «окруженная любовью своих детей», во французском Немуре, где прожила последние несколько лет.

Клаудия Кардинале родилась в Тунисе 15 апреля 1938 г. В 1958 г. она дебютировала в фильме Марио Моничелли «Обычные неизвестные». Позже работала с такими режиссерами, как Лукино Висконти и Федерико Феллини. Известна по фильмам «Рокко и его братья» (1960 г.), «Восемь с половиной» (1963 г.), «Однажды на Диком Западе» (1968 г.)

