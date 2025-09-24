Умерла итальянская актриса Клаудиа Кардинале
Итальянская актриса Клаудиа Кардинале скончалась в возрасте 87 лет. Об этом пишет ANSA.
В материале указано, что актриса умерла, «окруженная любовью своих детей», во французском Немуре, где прожила последние несколько лет.
Клаудия Кардинале родилась в Тунисе 15 апреля 1938 г. В 1958 г. она дебютировала в фильме Марио Моничелли «Обычные неизвестные». Позже работала с такими режиссерами, как Лукино Висконти и Федерико Феллини. Известна по фильмам «Рокко и его братья» (1960 г.), «Восемь с половиной» (1963 г.), «Однажды на Диком Западе» (1968 г.)