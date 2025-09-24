Перешедший на сторону ВСУ офицер Лев Ступников объявлен в розыск

В августе 2023 г. летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске в Харьковскую область. Вместе с российским пилотом Кузьминовым летели двое членов экипажа, которые, по утверждению украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления. Кузьминов был убит 19 февраля 2024 г. в Испании. Газета The New York Times со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании писала, что на месте убийства Кузьминова, по информации газеты, остались гильзы от 9-мм патронов для пистолета Макарова.