«Газпром нефтехим Салават» атаковали беспилотники

Ведомости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали предприятие «Газпром нефтехим Салават». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

По его словам, принимаются меры по тушению пожара.

«Выясняем степень повреждений», – написал Хабиров, добавив, что на месте работают все экстренные службы.

18 сентября Хабиров сообщал об атаке двух БПЛА на предприятие «Газпром нефтехим Салават». Беспилотники были обстреляны охраной, сработала система защиты. Начался пожар, обошлось без пострадавших.

Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородов: производит топливо, полимеры, удобрения и другую нефтехимическую продукцию.

