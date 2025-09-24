Газета
Главная / Общество /

Сбежавшего из суда экс-чиновника нашли мертвым в консульстве Армении

Ведомости

Бывший чиновник Росимущества Ленобласти Борис Авакян, обвиняемый в уклонении от уплаты таможенных платежей и сбежавший из здания суда, скончался в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru со ссылкой источник.

По данным собеседника телеканала, Авакян зашел в туалет, закрылся там и не выходил. На место прибыли скорая помощь и МЧС. После получения доступа в туалет Авакян был обнаружен мертвым

78.ru 23 сентября сообщал, что в этот день Авакяну должны были зачитать приговор в Кронштадтском районном суде. Экс-чиновник вышел покурить и не вернулся в зал суда. Источник сообщал, что он укрылся в консульстве Армении.

Находившийся в федеральном розыске Авакян был задержан 17 сентября. В Армении его разыскивали за незаконное пересечение госграницы и легализацию добытых преступным путем доходов.

