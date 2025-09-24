Газета
Почти 2 млн человек эвакуированы на юге Китая из-за тайфуна «Рагаса»

Ведомости

Из-за тайфуна «Рагаса» из мегаполисов на юге Китая эвакуированы почти 2 млн человек, сообщил телеканал CNN. Бедствие затронуло Тайвань, где погибли 14 человек и 129 числятся пропавшими без вести.

Тайфун «Рагаса» признан самым сильным штормом в 2025 г. Порывистый ветер достигал максимальной скорости в 168 км/ч. По данным телеканала, тайфун парализовал финансовый центр Гонконга, отдаленные острова на Филиппинах и горные районы Тайваня. В Гонконге и Макао объявлен самый высокий уровень штормового предупреждения.

В настоящий момент вызванные тайфуном оползни и огромные волны приближаются к китайской провинции Гуандун, где расположены крупные города Шэньчжэнь и Гуанчжоу. 23 сентября вечером скорость ветра в этой части Китая достигала 181,44 км/ч.

По данным агентства «Синьхуа», тайфун «Рагаса» является 18-ым по счету в 2025 г. 21 сентября он усилился и превратился в супертайфун. Рабочая группа министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР была срочно направлена в провинцию Гуандун.

24 августа на Китай обрушился тайфун «Кадзики». На Хайнане порывы ветра достигали 46 м/с (166 км/ч), что привело к опрокидыванию автомобилей и падению деревьев. Как сообщала газета China News со ссылкой на Национальную систему управления стихийными бедствиями, на 25 августа известно о 102 500 пострадавших.

