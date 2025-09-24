Почти 2 млн человек эвакуированы на юге Китая из-за тайфуна «Рагаса»

По данным агентства «Синьхуа», тайфун «Рагаса» является 18-ым по счету в 2025 г. 21 сентября он усилился и превратился в супертайфун. Рабочая группа министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР была срочно направлена в провинцию Гуандун.