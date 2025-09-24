АТОР опровергла новость об ограничениях от Италии для владельцев виз из России
Информация о новых ограничениях от Италии, которая якобы ставит в визы россиянам пометки о запрете на въезд в семь стран Евросоюза, не соответствует действительности. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Речь идет о пометках о якобы запрете на въезд в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву, «включая даже транзит».
Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян подчеркнул, что указанные страны не устанавливали ограничений для россиян – обладателей действующих биометрических паспортов. При этом запреты существуют, но касаются исключительно граждан, путешествующих по паспортам старого образца (с пятилетним сроком действия). Новостью это не является, обратил внимание Мурадян.
24 сентября Telegram-канал Shot сообщил, что Италия якобы запрещает россиянам с шенгенской визой въезд в семь стран ЕС. Отмечалось, что, по словам туристов, контролеры в поездах проверяют визы, а система в аэропортах «просто не допустит туриста из России к полету в запрещенные страны ЕС». Канал также опубликовал фотографию визы. АТОР обратил внимание, что на скрине действительно представлена виза, выданная Италией, но срок ее действия – с 1 по 26 декабря 2025 г., и туристы, имена которых не указаны в посте, физически не могли выехать в ЕС по указанному документу.