АТОР опровергла новость об ограничениях от Италии для владельцев виз из России

24 сентября Telegram-канал Shot сообщил, что Италия якобы запрещает россиянам с шенгенской визой въезд в семь стран ЕС. Отмечалось, что, по словам туристов, контролеры в поездах проверяют визы, а система в аэропортах «просто не допустит туриста из России к полету в запрещенные страны ЕС». Канал также опубликовал фотографию визы. АТОР обратил внимание, что на скрине действительно представлена виза, выданная Италией, но срок ее действия – с 1 по 26 декабря 2025 г., и туристы, имена которых не указаны в посте, физически не могли выехать в ЕС по указанному документу.