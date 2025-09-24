Росавиация: в аэропорту Краснодара возможны изменения расписания рейсов
В аэропорту Краснодара может быть изменено расписание рейсов в связи с ограничениями в воздушном пространстве ряда районов региона, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Краснодара», – написал представитель ведомства.
Кореняко напомнил, что в приоритете остается безопасность полетов, поэтому экипажи самолетов, диспетчеры и сотрудники аэропортов делают все для ее обеспечения.
С полуночи 24 сентября Росавиация вводила ограничения на работу российских аэропортов. Авиагавань Геленджика сейчас находится под действием этих мер второй раз за день. Публикация об их введении появилась в канале Кореняко в 10:26 мск. Южная транспортная прокуратура уже взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов из-за введенных ночью ограничений.