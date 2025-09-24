Росавиация: в аэропорту Краснодара возможны изменения расписания рейсов

С полуночи 24 сентября Росавиация вводила ограничения на работу российских аэропортов. Авиагавань Геленджика сейчас находится под действием этих мер второй раз за день. Публикация об их введении появилась в канале Кореняко в 10:26 мск. Южная транспортная прокуратура уже взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов из-за введенных ночью ограничений.