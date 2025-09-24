Журналист «Эха Москвы» Венедиктов закрыл бизнес в РФ

Минюст включил Венедиктова в реестр иноагентов в апреле 2022 г. 1 марта 2022 г. Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в публикации ложных сведений о спецоперации на Украине и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к его сайту. Венедиктов тогда заявлял, что эти претензии не подкреплены доказательствами. В тот же день вещание радиостанции «Эхо Москвы» было прекращено.