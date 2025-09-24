В «Яндекс переводчик» загрузили карачаево-балкарский и кабардино-черкесский языки
По его данным, переводить тексты на указанных языках можно на более 100 других языков и наоборот. Губернатор отметил, что в работе над сервисом поучаствовали ученые, общественные деятели, филологи и лингвисты КЧР. С помощью сервиса, отметил глава региона, граждане могут изучать родной язык, имея также доступ к культурному наследию и укрепления связей между поколениями.
По словам Темрезова, сейчас разрабатывается введение в переводчик абазинского и ногайского языков.
Проект запустили в 2023 г. На тот момент в «Яндекс переводчик» было загружено семь языков народов РФ. Сейчас в сервисе доступны татарский, башкирский, два марийских языка, удмуртский, чувашский, якутский, тувинский, осетинский, коми, эрзянский и мокшанский языки.