Тайфун «Рагаса» обрушился на провинцию Гуандун в Китае

Тайфун «Рагаса» ударил по Тайваню, спровоцировав наводнение в восточном уезде Хуалянь. Порывы ветра достигали 285 км/ч (80 м/с), что эквивалентно урагану пятой категории. Reuters пишет, что жертвами стихии стали 17 человек, еще 152 местных жителя числятся пропавшими без вести. Тайфун также накрыл северные Филиппины, погибли три человека. Ожидается, что в ближайшее время он достигнет Гонконга и южных районов материковой части Китая.