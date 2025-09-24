Тайфун «Рагаса» обрушился на провинцию Гуандун в Китае
Сильнейший тайфун «Рагаса» обрушился на побережье острова Хайлинг в Янцзяне в провинции Гуандун. Об этом сообщает The Paper CN.
Стихийное бедствие достигло провинции Гуандун около 17:00 (12:00 мск) 24 сентября. Отмечается, что 24 и 25 сентября более чем в 10 провинциях, регионах и городах Китая пройдут сильные тайфунные дожди.
Тайфун «Рагаса» ударил по Тайваню, спровоцировав наводнение в восточном уезде Хуалянь. Порывы ветра достигали 285 км/ч (80 м/с), что эквивалентно урагану пятой категории. Reuters пишет, что жертвами стихии стали 17 человек, еще 152 местных жителя числятся пропавшими без вести. Тайфун также накрыл северные Филиппины, погибли три человека. Ожидается, что в ближайшее время он достигнет Гонконга и южных районов материковой части Китая.
Центральная метеорологическая служба КНР прогнозировала, что 24-25 сентября тайфун ударит по Гуандун, острову Хайнань, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао.