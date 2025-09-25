Газета
Главная / Общество /

Жителя Кемеровской области оштрафовали за раскопку шахты ядерной ракеты

Ведомости

Мариинский горсуд Кемеровской области обязал жителя региона заплатить 3,5 млн руб. лесному фонду и более 64 000 руб. в бюджет Мариинского муниципального округа за повреждение около 2000 кв. м почвенного слоя леса, сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

По его данным, в мае 2024 г. 35-летний экскаваторщик вместе с напарником с помощью техники пытались добыть металл, раскопав территорию леса. Там они обнаружили шахту ядерной ракеты, а также ее командный пункт. Эти объекты были ликвидированы более 30 лет назад, отметили в суде. В процессе раскопок было уничтожено несколько деревьев.

Правонарушителей обнаружили сотрудники лесоохраны во время патрулирования. Теперь житель региона должен выплатить указанные денежные средства в качестве штрафа за административное нарушение, а также (по большей части) в качестве компенсации за нарушение живого почвенного покрова.

