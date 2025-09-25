Ректора СПбГУП отстранили от должности по обвинению в обогащении за счет вуза
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требование Генпрокуратуры и отстранил ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого от должности в качестве обеспечительной меры по иску, говорится в тексте определения суда.
При этом его обязанности временно перейдут директору Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгению Лубашеву. Университету также запретили сотрудничать с Запесоцким по договору внутреннего заместительства или срочному трудовому договору, а также выдавать ему связанные с вузом документы.
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество университета, сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, Запесоцкий привлечен к этому делу в качестве третьего лица. Ведомство обвинило его в том, что он вместе с руководством Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) перевел деятельность учебного заведения на коммерческую основу. При этом ему было известно, что вуз был создан на базе профсоюзной школы, построенной еще в 1926 г., и должен был обеспечивать «бесплатное образование членов объединений трудовых коллективов».
Затем руководство ФНПР и Запесоцкий пытались легализовать захват госсобственности, скрывая, по версии следствия, что строительство объектов происходило за счет государства. Тогда, считает Генпрокуратура, незаконно были получены права собственности на общежитие, учебные корпуса, танцевальный павильон, учебно-бытовой корпус с гостиницей, гараж, трансформаторную подстанцию и котельную. Они должны были продолжать принадлежать государству со времени постройки.
С помощью финансовых махинаций Запесоцкий получил из бюджетных средств государства 3,2 млрд руб. с 2012 г., пишет «Коммерсантъ». Кроме того, он незаконно передал своему сыну принадлежащее СПбГУП здание площадью более 2000 кв. м и для сокрытия своих намерений привлек подконтрольную офшорную фирму Norris N.V.