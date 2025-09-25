Ректора СПбГУП отстранили от должности по обвинению в обогащении за счет вуза

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество университета, сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, Запесоцкий привлечен к этому делу в качестве третьего лица. Ведомство обвинило его в том, что он вместе с руководством Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) перевел деятельность учебного заведения на коммерческую основу. При этом ему было известно, что вуз был создан на базе профсоюзной школы, построенной еще в 1926 г., и должен был обеспечивать «бесплатное образование членов объединений трудовых коллективов».