Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Ночь в Москве и Петербурге стала самой холодной с начала осени

Ведомости

Минувшая ночь стала самой холодной с начала календарной осени как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным метеостанции ВДНХ, в столице температура опустилась до +5,8, побив предыдущий сентябрьский минимум (+6,4), зафиксированный 13 сентября.

В Санкт-Петербурге, согласно данным городской метеостанции, столбик термометра опустился до +3,3 – ниже, чем в ночь на 24 сентября, когда было +5,1.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три ночи в Москве температура будет колебаться от +3 до +8, а в ночь на 29 сентября может опуститься до +0 – +5. Во вторник возможны первые заморозки. В Петербурге в ближайшие дни также ожидаются прохладные ночи – от +2 до +7.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её