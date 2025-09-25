Ночь в Москве и Петербурге стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь стала самой холодной с начала календарной осени как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По данным метеостанции ВДНХ, в столице температура опустилась до +5,8, побив предыдущий сентябрьский минимум (+6,4), зафиксированный 13 сентября.
В Санкт-Петербурге, согласно данным городской метеостанции, столбик термометра опустился до +3,3 – ниже, чем в ночь на 24 сентября, когда было +5,1.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие три ночи в Москве температура будет колебаться от +3 до +8, а в ночь на 29 сентября может опуститься до +0 – +5. Во вторник возможны первые заморозки. В Петербурге в ближайшие дни также ожидаются прохладные ночи – от +2 до +7.