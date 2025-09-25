Ночь в Москве и Петербурге стала самой холодной с начала осени

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три ночи в Москве температура будет колебаться от +3 до +8, а в ночь на 29 сентября может опуститься до +0 – +5. Во вторник возможны первые заморозки. В Петербурге в ближайшие дни также ожидаются прохладные ночи – от +2 до +7.