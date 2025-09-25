В России запущен портал для пациентов с онкологией

На портале собраны практические рекомендации от онкологов, психологов, юристов и самих пациентов о том, куда обратиться за помощью, где и какие лекарства брать, на какие виды медицинской и социальной поддержки можно рассчитывать, как вести себя близким онкопациентов, пояснил продюсер «Фортлайн» Станислав Шаповалов. Кроме того, на портале будут размещаться интервью с экспертами, новости о научных прорывах в области онкологии, репортажи из конкретных клиник и т. д.