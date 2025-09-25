В России запущен портал для пациентов с онкологией
Гендиректор холдинга «МТС медиа» Софья Митрофанова совместно с Институтом развития интернета (ИРИ) запустили портал «Фортлайн» для пациентов с онкозаболеваниями и тех, кто хочет узнать больше о жизни и борьбе с диагнозом. Об этом рассказали «Ведомостям» создатели проекта. Представители «Фортлайн» и ИРИ отказались раскрыть объем средств, вложенных в развитие проекта.
На портале собраны практические рекомендации от онкологов, психологов, юристов и самих пациентов о том, куда обратиться за помощью, где и какие лекарства брать, на какие виды медицинской и социальной поддержки можно рассчитывать, как вести себя близким онкопациентов, пояснил продюсер «Фортлайн» Станислав Шаповалов. Кроме того, на портале будут размещаться интервью с экспертами, новости о научных прорывах в области онкологии, репортажи из конкретных клиник и т. д.
Почти 700 000 новых случаев злокачественных новообразований выявлено в России в 2024 г. Об этом заявил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в августе в интервью «РИА Новости». Еще несколько лет назад эта цифра, по его словам, составляла порядка 500 000–550 000 случаев.
Проект «Фортлайн» родился из личной трагедии, когда из-за онкологии ушел из жизни сотрудник команды, пояснила Митрофанова: «Никто из тех, кто борется с раком, не должен оставаться с этим испытанием один на один. Цель портала – вселить уверенность, дать реальную помощь и желание идти вперед. Запуская его, мы хотим дать структурированную, верифицированную информацию и план действий».