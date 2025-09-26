Газета
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда отменены. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничений действовали на протяжении ночи. О введении меры Кореняко сообщил в 00:16 мск 26 сентября, о ее отмене проинформировал в 05:47 мск. По его словам, ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.

Ранним утром 26 сентября оперштаб Краснодарского края сообщил, что обломки беспилотника рухнули на одну из установок Афипского нефтеперерабатывающего завода. Это стало причиной пожара, который уже ликвидирован. Пострадавших нет.

