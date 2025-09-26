Взрыв произошел на железнодорожных путях в Псковской области
На железнодорожных путях вблизи станции Плюсса в Псковской области произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере Мах.
Инцидент случился утром 26 сентября. Обошлось без пострадавших, схода железнодорожного состава не произошло.
«На месте происшествия работают оперативные службы», – сообщил Ведерников.
13 сентября произошел взрыв на рельсах в Орловской области. Погибли три человека. При проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, одно из них сдетонировало.