Главная / Общество /

Взрыв произошел на железнодорожных путях в Псковской области

Ведомости

На железнодорожных путях вблизи станции Плюсса в Псковской области произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере Мах.

Инцидент случился утром 26 сентября. Обошлось без пострадавших, схода железнодорожного состава не произошло.

«На месте происшествия работают оперативные службы», – сообщил Ведерников.

13 сентября произошел взрыв на рельсах в Орловской области. Погибли три человека. При проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, одно из них сдетонировало.

