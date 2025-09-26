Газета
Главная / Общество /

Под Смоленском после ДТП загорелись шесть вагонов с горючим

Ведомости

В Смоленской области у станции Рыжиково произошло ДТП с участием грузового поезда и грузовика, в результате которого загорелись вагоны с горючим. Об этом сообщили в МЧС России.

«Пожарные тушат шесть вагонов с горючими материалами. В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники», – уточнили в ведомстве.

На место также направлены пожарный и восстановительный поезда.

В Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД) уточняется, что авария произошла около 7:26 мск. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов c бензином, часть из них загорелась. Движение поездов на участке временно приостановлено.

Сообщается, что при ЧП пострадала локомотивная бригада: машинист и его помощник с травмами средней степени тяжести госпитализированы.

