Семь человек погибли в Ленобласти после употребления суррогата

В региональной прокуратуре сообщили о начале проверки по этому уголовному делу. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Продавцу суррогата грозит до четырех лет лишения свободы. Прокуратура в рамках проверки оценит обстоятельства произошедшего.