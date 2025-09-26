Газета
Общество

Семь человек погибли в Ленобласти после употребления суррогата

Ведомости

Семь жителей деревни Гостицы Ленинградской области погибли после употребления суррогатного алкоголя, приобретенного у односельчанина, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Еще три человека госпитализированы с отравлением. Продавца алкоголя задержали.

В региональной прокуратуре сообщили о начале проверки по этому уголовному делу. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Продавцу суррогата грозит до четырех лет лишения свободы. Прокуратура в рамках проверки оценит обстоятельства произошедшего.

