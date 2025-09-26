Семь человек погибли в Ленобласти после употребления суррогата
Семь жителей деревни Гостицы Ленинградской области погибли после употребления суррогатного алкоголя, приобретенного у односельчанина, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Еще три человека госпитализированы с отравлением. Продавца алкоголя задержали.
В региональной прокуратуре сообщили о начале проверки по этому уголовному делу. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Продавцу суррогата грозит до четырех лет лишения свободы. Прокуратура в рамках проверки оценит обстоятельства произошедшего.