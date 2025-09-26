Москва стала единственным регионом с полностью усовершенствованными дорогами

После Москвы по качеству дорог лидируют Севастополь (93%) и Санкт-Петербург (92%). В Белгородской области показатель также достигает 92%, в Ямало-Ненецком АО – 81%, в Ханты-Мансийском АО – 76%. Хуже всего ситуация в Архангельской (22%) и Тверской (28%) областях, а также на Дальнем Востоке, где доля грунтовых дорог остается высокой.