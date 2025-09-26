Москва стала единственным регионом с полностью усовершенствованными дорогами
Москва остается единственным регионом России, где усовершенствованные автомобильные дороги составляют 100% от общей протяженности. Таковы данные исследования «Ведомости. Страна» о самых логистически развитых субъектах РФ.
Общая протяженность дорожной сети в стране составляет 1,6 млн км, однако лишь 1,1 млн км имеет твердое покрытие. Усовершенствованное покрытие (асфальтобетонное, цементобетонное или обработанное вяжущими материалами щебеночное) есть только у 0,7 млн км дорог, что составляет 44%.
Бурный рост протяженности таких трасс наблюдался в 2012–2013 гг. после изменения методик учета – более чем на четверть. За последующие 10 лет прирост составил 10%, но в последние пять лет темпы замедлились до 3,7%.
После Москвы по качеству дорог лидируют Севастополь (93%) и Санкт-Петербург (92%). В Белгородской области показатель также достигает 92%, в Ямало-Ненецком АО – 81%, в Ханты-Мансийском АО – 76%. Хуже всего ситуация в Архангельской (22%) и Тверской (28%) областях, а также на Дальнем Востоке, где доля грунтовых дорог остается высокой.