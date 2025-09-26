За 5 лет плотность дорог больше всего выросла в Севастополе

На 1000 жителей в России приходится в среднем 5,4 км автомобильных и железных дорог против 5,2 км в 2019 г. Лидером по обеспеченности дорогами остается Новгородская область (14 км на 1000 жителей). Далее следуют Псковская (13,6 км), Белгородская (13,2), Карелия (13,1) и Курганская области (12,6). Рост показателей в этих регионах во многом связан с сокращением населения за последние 30 лет.