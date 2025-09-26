За 5 лет плотность дорог больше всего выросла в Севастополе
Севастополь стал лидером по приросту плотности дорог в России. За последние пять лет – показатель увеличился на 15,5% в период с 2020 по 2025 г. Об этом говорится в исследовании «Ведомости. Страна» о самых логистически развитых регионах России.
Наибольшая плотность дорог фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге – 3 км на 1 кв. км площади. В Севастополе этот показатель составляет 1,2 км. Таким образом, в столицах плотность дорожной сети почти в 60–65 раз выше среднего уровня по России.
В десятку лидеров также вошли Московская область (0,73 км), Белгородская область (0,72), Ингушетия (0,5), Липецкая и Калининградская области (по 0,42), Чувашия (0,40) и Крым (0,39).
На 1000 жителей в России приходится в среднем 5,4 км автомобильных и железных дорог против 5,2 км в 2019 г. Лидером по обеспеченности дорогами остается Новгородская область (14 км на 1000 жителей). Далее следуют Псковская (13,6 км), Белгородская (13,2), Карелия (13,1) и Курганская области (12,6). Рост показателей в этих регионах во многом связан с сокращением населения за последние 30 лет.