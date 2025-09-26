Московская область оказалась лидером по развитию логистики в РФ

Эксперты отмечают, что чаще всего высокая развитость логистики наблюдается в регионах с крупной агломерацией, высокой плотностью населения и масштабным производством. Московская и Санкт-Петербургская агломерации удерживают лидерство за счет складских площадей, транспортных узлов, мультимодальных терминалов и цифровизации процессов, рассказал «Ведомости. Стране» сотрудник НИЦ пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Евдокимов.