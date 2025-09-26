Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Московская область оказалась лидером по развитию логистики в РФ

Ведомости

Московская область заняла первое место в рейтинге регионов с наиболее развитой логистикой, следует из исследования «Ведомости. Страна».

Для оценки использовались 10 ключевых показателей, включая протяженность и плотность дорог, объем грузо- и пассажирооборота, значимость транспортной составляющей в экономике субъекта РФ. По сумме этих критериев Подмосковье набрало 56 баллов. На втором месте – Москва (53 балла), замыкают пятерку Санкт-Петербург (40 баллов), Татарстан (38 баллов) и Севастополь (37 баллов).

Эксперты отмечают, что чаще всего высокая развитость логистики наблюдается в регионах с крупной агломерацией, высокой плотностью населения и масштабным производством. Московская и Санкт-Петербургская агломерации удерживают лидерство за счет складских площадей, транспортных узлов, мультимодальных терминалов и цифровизации процессов, рассказал «Ведомости. Стране» сотрудник НИЦ пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Евдокимов.

Андрей Гордеев / Ведомости

По данным Росстата, наибольший объем автомобильного грузооборота приходится на Татарстан, Московскую область, Москву, Свердловскую область и Краснодарский край – вместе они формируют 36% перевозок по стране. Высокие показатели объясняются развитой инфраструктурой, концентрацией производства и активной внутренней торговлей.

Лидерами по пассажирским автобусным перевозкам стали Краснодарский край, Пермский край, Нижегородская и Свердловская области, а также Башкирия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её