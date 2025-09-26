Московская область оказалась лидером по развитию логистики в РФ
Московская область заняла первое место в рейтинге регионов с наиболее развитой логистикой, следует из исследования «Ведомости. Страна».
Для оценки использовались 10 ключевых показателей, включая протяженность и плотность дорог, объем грузо- и пассажирооборота, значимость транспортной составляющей в экономике субъекта РФ. По сумме этих критериев Подмосковье набрало 56 баллов. На втором месте – Москва (53 балла), замыкают пятерку Санкт-Петербург (40 баллов), Татарстан (38 баллов) и Севастополь (37 баллов).
Эксперты отмечают, что чаще всего высокая развитость логистики наблюдается в регионах с крупной агломерацией, высокой плотностью населения и масштабным производством. Московская и Санкт-Петербургская агломерации удерживают лидерство за счет складских площадей, транспортных узлов, мультимодальных терминалов и цифровизации процессов, рассказал «Ведомости. Стране» сотрудник НИЦ пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Евдокимов.
По данным Росстата, наибольший объем автомобильного грузооборота приходится на Татарстан, Московскую область, Москву, Свердловскую область и Краснодарский край – вместе они формируют 36% перевозок по стране. Высокие показатели объясняются развитой инфраструктурой, концентрацией производства и активной внутренней торговлей.
Лидерами по пассажирским автобусным перевозкам стали Краснодарский край, Пермский край, Нижегородская и Свердловская области, а также Башкирия.