Общество

В Туве в октябре откроется первый в России буддийский университет

Ведомости

В октябре в Туве при монастыре «Тубтен Шедруб линг» начнет работу первый в России буддийский университет. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в кулуарах Международного буддийского форума, передает корреспондент «Ведомостей».

«Буддийское просвещение и образование для нашей республики имеет большое значение. При монастыре уже действует Учебный центр духовного образования для школьников. А в октябре этого года торжественно откроется Российский буддийский университет», – отметил Ховалыг.

По его словам, образовательная лицензия уже получена, в университете идет набор студентов. В учебную программу войдут философия буддизма, буддийская иконография и традиционная медицина.

Сейчас в Калмыкии проходит III Международный буддийский форум. В нем принимают участие гости из 35 стран, традиционно исповедующих буддистские верования.

В их числе – Китай, Индия, Непал, Камбоджа, Монголия, Шри-Ланка.

