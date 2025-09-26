Против Долина возбудили дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента
В Москве против кинокритика Антона Долина
По версии следствия, Долин неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей, предусмотренным законодательством РФ об иноагентах. Ему вменяется ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Максимальное наказание по статье – лишение свободы до двух лет.
Следствием рассматривается вопрос об объявлении кинокритика в розыск. В настоящий момент продолжается сбор и закрепление доказательной базы.
Минюст РФ объявил Долина иностранным агентом в октябре 2022 г. В августе 2025 г. стало известно, что кинокритик получил гражданство Молдавии. Указ о присвоении подписала президент республики Майя Санду.