Против Долина возбудили дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента

В Москве против кинокритика Антона Долина (считается в России иноагентом) возбудили уголовное дело за уклонение от обязанностей для иноагентов, сообщили в столичном Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следствия, Долин неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей, предусмотренным законодательством РФ об иноагентах. Ему вменяется ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Максимальное наказание по статье – лишение свободы до двух лет.

Следствием рассматривается вопрос об объявлении кинокритика в розыск. В настоящий момент продолжается сбор и закрепление доказательной базы.

Минюст РФ объявил Долина иностранным агентом в октябре 2022 г. В августе 2025 г. стало известно, что кинокритик получил гражданство Молдавии. Указ о присвоении подписала президент республики Майя Санду.

