Паралимпийцы смогут выступать с российскими флагом и гимном

Несмотря на решение МПК по отмене частичных ограничений для российских паралимпийцев, они примут участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Индии в нейтральном статусе. без флага и гимна. МПК объяснила свое решение техническими сложностями. Внести все необходимые изменения в протокол соревнований оказалось бы практически невозможно. ПКР планирует добиваться того, чтобы на будущих международных соревнованиях под эгидой МПК российские атлеты могли выступать со своей символикой – флагом и гимном, а также в экипировке сборной России.