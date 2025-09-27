Газета
Общество

Паралимпийцы смогут выступать с российскими флагом и гимном

Ведомости

Паралимпийский комитет России (ПКР) сообщил о достижении положительного решения относительно своего членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Согласно опубликованному заявлению ПКР, российские паралимпийцы смогут участвовать в Паралимпийских играх и других соревнованиях с использованием национальной символики.

Это решение касается тех видов спорта, где МПК выполняет функции международных федераций. Это – легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба. Российские спортсмены будут выступать с флагом и гимном, а также другими национальными атрибутами.

Голосование Ассамблеи МПК проходило 26 сентября в Сеуле. По итогам двух этапов члены МПК выступили против полной приостановки членства ПКР в организации. «МПК признал, что ПКР добросовестно исполняет обязательства по членству, установленные уставом МПК», – говорится в заявлении российской организации.

Несмотря на решение МПК по отмене частичных ограничений для российских паралимпийцев, они примут участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Индии в нейтральном статусе. без флага и гимна. МПК объяснила свое решение техническими сложностями. Внести все необходимые изменения в протокол соревнований оказалось бы практически невозможно. ПКР планирует добиваться того, чтобы на будущих международных соревнованиях под эгидой МПК российские атлеты могли выступать со своей символикой – флагом и гимном, а также в экипировке сборной России.

