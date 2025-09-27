Аэропорт Вильнюса из-за БПЛА не мог принимать и выпускать рейсы
В аэропорту Вильнюса временно не могли взлетать и садиться самолеты, меры были связаны с возможным появлением в воздушном пространстве дрона, сообщает Delfi.
Представитель литовских аэропортов Тадас Василяускас сообщил изданию, что представители Вильнюсского аэропорта получили информацию от «Воздушной навигации» о замеченном 26 сентября дроне. По его данным, полеты были приостановлены примерно на 10 минут, ситуация затронула два рейса. Затем аэропорт продолжил работу в обычном режиме.
Портал Lrt уточнил, что из-за замеченного дрона в Вильнюсском аэропорту не смогли совершить посадку самолеты Finnair из Хельсинки и Wizz Air из Лондона.
ТАСС со ссылкой на предприятие по управлению воздушным движением «Оро навигация» пишет, что ситуация с обнаружением БПЛА затронула семь рейсов. Отмечается, что четыре рейса вылетели с опозданием, а три рейса с опозданием приземлились.