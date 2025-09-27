Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Аэропорт Вильнюса из-за БПЛА не мог принимать и выпускать рейсы

Ведомости

В аэропорту Вильнюса временно не могли взлетать и садиться самолеты, меры были связаны с возможным появлением в воздушном пространстве дрона, сообщает Delfi.  

Представитель литовских аэропортов Тадас Василяускас сообщил изданию, что представители Вильнюсского аэропорта получили информацию от «Воздушной навигации» о замеченном 26 сентября дроне. По его данным, полеты были приостановлены примерно на 10 минут, ситуация затронула два рейса. Затем аэропорт продолжил работу в обычном режиме.

Портал Lrt уточнил, что из-за замеченного дрона в Вильнюсском аэропорту не смогли совершить посадку самолеты Finnair из Хельсинки и Wizz Air из Лондона.

ТАСС со ссылкой на предприятие по управлению воздушным движением «Оро навигация» пишет, что ситуация с обнаружением БПЛА затронула семь рейсов. Отмечается, что четыре рейса вылетели с опозданием, а три рейса с опозданием приземлились.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её