Умер пострадавший при теракте в «Крокусе» продюсер Дмитрий Сараев

Умер пострадавший при теракте в «Крокусе» продюсер Дмитрий СараевОн получил пулевое ранение в спину в марте 2024 года
Продюсер Дмитрий Сараев, получивший ранение в спину при теракте в «Крокус сити холле» в марте 2024 г., умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале его родного подмосковного Звездного городка.
Сараев работал концертным промоутером, был основателем концертных компаний RIFF agency и Space RIFF. Агентство организовало первые выступления в России групп Dream Theater, Sons of Apollo, Asia. Занимался журналистикой – по данным The Voice Mag, брал интервью у Дианы Арбениной, фронтменов групп Depeche Mode, Scorpions.
Продюсер умер в ночь на 26 сентября. Как рассказал адвокат Игорь Трунов в комментарии Russia Today, Сараев после получения ранения был на реабилитации, которая «проходила тяжело».
В момент нападения террористов 22 марта 2024 г. он стоял в очереди на концерт группы «Пикник» в «Крокус сити холле». Он говорил, что спрятался от нападавших за угловой балкой, но в какой-то момент находившиеся рядом с ним люди вытолкнули его оттуда. «В этот момент почувствовал очень сильный удар в спину – тупой, но без боли, просто он был какой-то ни с чем не сравнимый сильный удар в спину. Я подумал, что меня убили и я сейчас буду терять сознание», – рассказывал он в интервью «Известиям».
Покинув концертный зал и добравшись до дома, он обнаружил простреленные куртку и рюкзак. Врачи достали пулю из его спины.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 г. Четверо боевиков открыли огонь по зрителям, после чего совершили поджог здания. Вместе с Сараевым число погибших возросло до 150 человек, один числится пропавшим без вести, еще 609 пострадали. Следствие установило, что после совершения теракта исполнители собирались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Некоторых соучастников задержали при попытке пересечения границы.