Умер пострадавший при теракте в «Крокусе» продюсер Дмитрий Сараев

В момент нападения террористов 22 марта 2024 г. он стоял в очереди на концерт группы «Пикник» в «Крокус сити холле». Он говорил, что спрятался от нападавших за угловой балкой, но в какой-то момент находившиеся рядом с ним люди вытолкнули его оттуда. «В этот момент почувствовал очень сильный удар в спину – тупой, но без боли, просто он был какой-то ни с чем не сравнимый сильный удар в спину. Я подумал, что меня убили и я сейчас буду терять сознание», – рассказывал он в интервью «Известиям».