Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Прощание с Кеосаяном пройдет 28 сентября

Ведомости

Прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Армянской церкви на севере Москвы. Об этом сообщила его супруга, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. 

«Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской церкви на Олимпийском проспекте», – написала она в Telegram. 

Симоньян попросила с пониманием отнестись к мерам безопасности, поскольку «такие сейчас правила».

Кеосаян умер 26 сентября. В январе он перенес клиническую смерть и находился в коме, позже его состояние стабилизировалось, но улучшений не наступило. Режиссер страдал проблемами с сердцем.

Кеосаян работал режиссером с 1990-х, дебютировав в кино с криминальной мелодрамой «Катька и Шиз» (1992). Также снял фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», сериал «Мужская работа», вел авторскую программу «Международная пилорама». В январе 2025 г. президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного артиста России.

Тигран Кеосаян: фото, биография, карьера, фильмы, личная жизнь
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 г. в Москве в кинематографической семье. Мама – актриса Лаура Геворкян, папа – заслуженный деятель искусств РСФСР Эдмонд Кеосаян. Он срежиссировал трилогию про «Неуловимых мстителей».
1  / 10

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 г. в Москве в кинематографической семье. Мама – актриса Лаура Геворкян, папа – заслуженный деятель искусств РСФСР Эдмонд Кеосаян. Он срежиссировал трилогию про «Неуловимых мстителей». / Яцина Владимир / ТАСС

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте