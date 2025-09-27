Прощание с Кеосаяном пройдет 28 сентября
Прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Армянской церкви на севере Москвы. Об этом сообщила его супруга, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской церкви на Олимпийском проспекте», – написала она в Telegram.
Симоньян попросила с пониманием отнестись к мерам безопасности, поскольку «такие сейчас правила».
Кеосаян умер 26 сентября. В январе он перенес клиническую смерть и находился в коме, позже его состояние стабилизировалось, но улучшений не наступило. Режиссер страдал проблемами с сердцем.
Кеосаян работал режиссером с 1990-х, дебютировав в кино с криминальной мелодрамой «Катька и Шиз» (1992). Также снял фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», сериал «Мужская работа», вел авторскую программу «Международная пилорама». В январе 2025 г. президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного артиста России.