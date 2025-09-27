Умерла актриса Людмила Гаврилова

Умерла актриса Людмила ГавриловаЕй было 73 года
Актриса Людмила Гаврилова, сыгравшая в «Мимино» и «Глухаре», умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщил сын Таир Газиев в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой», – написал Газиев.
Причина смерти актрисы не раскрывается. Прощание с актрисой состоится 29 сентября в 11:00 мск в подмосковной Балашихе.
Гаврилова родилась 17 ноября 1951 г. в Калуге. Окончила театральное училище имени Щукина. Служила в труппе Московского академического театра Сатиры до 2011 г.
Известна по театральным ролям в «Пеппи длинный чулок», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Ревизор», «Женитьба Фигаро». Исполнила роли в кинокартинах «Мимино», «Северная рапсодия», «У нас на заводе», «Меня зовут Арлекино», «Три дня в Одессе», «Любовь-морковь 3».
Играла в сериале «Солдаты», где исполнила роль Варвары Степановны, мамы Вадима Цлава. В сериале «Глухарь» исполнила роль мамы Глухарева Натальи. Последним телесериалом стала работа «Маргарита Назарова» 2016 г., где сыграла роль соседки Ларисы Карловны.