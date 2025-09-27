Xzibit в декабре выступит в Москве и Санкт-Петербурге
Американский исполнитель Xzibit приедет в Россию с сольными концертами в декабре. Выступления состоятся 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.
«Сегодня мы приехали для участия в фестивале "Уличный драйв". Мы вернемся в декабре. Я только что выпустил альбом King Maker – и я очень рад. У нас есть хорошая команда, с которой мы собираемся вернуться. Это прекрасный момент! Мы будем в Москве и Санкт-Петербурге», – приводит его слова «РИА Новости».
По данным портала kassir.ru, концерт в Москве пройдет на площадке VK Stadium. В Петербурге Xzibit будет выступать в клубе «А2».
27 сентября Xzibit на фестивале «Уличный драйв» в «Лужниках» вышел на сцену с российскими музыкантами – группой «Кипелов» и исполнителем Xolidayboy. Вход на концерт был свободным. По данным «РИА Новости», рэпер тогда выступил в России впервые за шесть лет.