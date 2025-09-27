Xzibit в декабре выступит в Москве и Санкт-Петербурге

«Сегодня мы приехали для участия в фестивале "Уличный драйв". Мы вернемся в декабре. Я только что выпустил альбом King Maker – и я очень рад. У нас есть хорошая команда, с которой мы собираемся вернуться. Это прекрасный момент! Мы будем в Москве и Санкт-Петербурге», – приводит его слова «РИА Новости».