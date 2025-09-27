Роспотребнадзор обратился к Турции из-за данных об отравлении россиян в Кемере

27 сентября стало известно, что «несколько десятков» туристов отравились в пятизвездочном отеле Dosinia Luxury Resort. По данным Telegram-канала Shot, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу после появления симптомов кишечной инфекции. По словам других постояльцев, у них тоже появились симптомы отравления через несколько дней отдыха в этом отеле, говорится в публикации.