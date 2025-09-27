Газета
Главная / Общество /

Роспотребнадзор обратился к Турции из-за данных об отравлении россиян в Кемере

Ведомости

Роспотребнадзор запрашивает данные у министерства здравоохранения Турции из-за сообщений о массовом отравлении россиян в отеле Dosinia Luxury Resort в Кемере. Об этом сообщается в Telegram-канале российского ведомства.

Официальный запрос подготовлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов, рассказали в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что попросили турецкий минздрав предоставить официальные данные о результатах расследования и «оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации».

Кроме того, российская сторона запросила дополнительную информацию у турецких коллег через каналы, установленные международными медико-санитарными правилами ВОЗ, и Ассоциацию туроператоров (АТОР).

27 сентября стало известно, что «несколько десятков» туристов отравились в пятизвездочном отеле Dosinia Luxury Resort. По данным Telegram-канала Shot, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу после появления симптомов кишечной инфекции. По словам других постояльцев, у них тоже появились симптомы отравления через несколько дней отдыха в этом отеле, говорится в публикации.

