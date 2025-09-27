Газета
Главная / Общество /

Умер актер из «Ментовских войн» Александр Иовлев

Ему было 79 лет
Ведомости

Актер и режиссер Александр Иовлев умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в Театре за Черной речкой, где служил артист.

Церемония прощания в Центральном зале крематория и в театре прошла сегодня, 27 сентября.

Иовлев родился 4 декабря 1945 г. В 1972 г. окончил режиссерский курс народного артиста России, профессора Зиновия Корогодского в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). После окончания института два года был главным режиссером Самарского ТЮЗа.

Снимался в сериалах «Ментовские войны – 2», «Тайны следствия – 2» и других.

Начал работу в театре «За Черной речкой» в 1999 г. Был сорежиссером спектаклей «Любовь и странствия поручика Гринева», «Прощай, Россия!», «Здравствуй, Мэри Поппинс!», «Урфин Джюс, или Тайна трех камней», «Сторож для Ариадны», «Миф о десанте».

Также стал композитором спектаклей «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Здравствуй, Мэри Поппинс».

