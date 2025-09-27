Умер актер из «Ментовских войн» Александр Иовлев

Иовлев родился 4 декабря 1945 г. В 1972 г. окончил режиссерский курс народного артиста России, профессора Зиновия Корогодского в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). После окончания института два года был главным режиссером Самарского ТЮЗа.