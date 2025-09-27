Три человека пострадали после ракетного обстрела Белгорода
В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали три человека – двое из них в момент удара находились на улице. Об этом этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале.
У всех пострадавших баротравмы. Бригады скорой помощи доставляют их в больницу.
Из-за удара по Белгороду вечером 27 сентября в многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах, осколками посечены 10 автомобилей.
Гладков также сообщил, что атакам дронов ВСУ подверглись территории Шебекинского и Грайворонского округов, Белгородского, Краснояружского, Борисовского, Волоконовского и Ракитянского районов. Повреждены административные и коммерческие здания, автомобили и дома.