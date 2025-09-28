Газета
Главная / Общество /

Три человека погибли в результате стрельбы по бару в Северной Каролине

Ведомости

В Северной Каролине в результате стрельбы по прибрежному бару погибли три человека, еще восемь получили ранения, сообщила ABC News представитель представитель по связям с общественностью города Чиэнн Кетчум.

Нападение неизвестного стрелка произошло вечером 27 сентября. По данным властей, огонь по бару American Fish Company в прибрежном городе Саутпорт открыл человек, который находился в лодке. Судно в этот момент приближалось к мысу Кейп-Фир. Администрация города предупредила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) о «сообщениях об активном стрелке» вдоль набережной, рекомендуя жителям избегать этого района и оставаться дома, пишет ABC News.

В заявлении администрации города Оук-Айленд говорится, что сотрудники Береговой охраны США задержали человека, похожего на стрелка, сообщает также NBC News. 

