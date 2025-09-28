Три человека погибли в результате стрельбы по бару в Северной Каролине

Нападение неизвестного стрелка произошло вечером 27 сентября. По данным властей, огонь по бару American Fish Company в прибрежном городе Саутпорт открыл человек, который находился в лодке. Судно в этот момент приближалось к мысу Кейп-Фир. Администрация города предупредила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) о «сообщениях об активном стрелке» вдоль набережной, рекомендуя жителям избегать этого района и оставаться дома, пишет ABC News.