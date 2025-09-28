FIS хотела допустить россиян до участия в отборе на Олимпиаду
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) планировала допустить российских спортсменов до участия в отборочных соревнованиях на Олимпиаду, но решение отложили до 21 октября. Об этом сообщает телеканал TV2.
По его информации, вопрос обсуждался на совете FIS 24 сентября, но решение не было принято. Федерация, как отмечается, «хотела и верила», что возвращение будет подтверждено на этой неделе. Однако мнения членов совета разошлись и принять решение на заседании не удалось, хотя обсуждения шли долго.
TV 2 связался с президентом федерации Туве Мо Дюрхауг, которая присутствовала на встрече в Швейцарии. Она «ясно дала понять», что Норвегия не хочет возвращения россиян, пишет телеканал.
Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 г. В пресс-службе федерации сообщали «РИА Новости», что позиция организации по этому вопросу не изменилась. Глава FIS Йохан Элиаш говорил также, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.