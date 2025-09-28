На Солнце произошла сильнейшая с 19 июня вспышка
На Солнце произошла самая крупная вспышка с 19 июня. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
По данным лаборатории, была зафиксирована импульсная вспышка класса M6.4. Максимум энерговыделения пришелся на 11:43 мск. Все всплески активности, которые были зарегистрированы до этого, проходили на более низком уровне.
Взрыв произошел на фоне растущей активности Солнца. Количество и мощность солнечных вспышек стали расти вечером 26 сентября. На следующей день было выявлено 19 вспышек, включая три события M класса более низких баллов. Утром 28 сентября активность снизилась и появилось впечатление, что запасы энергии исчерпываются, но новый взрыв поставил эту оценку под сомнение. При этом вероятность дальнейшего усиления активности, в частности выхода на вспышки высших X баллов, оценивается как низкая.
«Произошедшее событие рассматривается как неожиданное и плохо соответствующее наблюдаемым на Солнце запасам энергии», – говорится в сообщении.
20 августа с Солнца в космос был выброшен один из крупнейших за последние годы протуберанцев. По информации ученых, структура достигала размеров, которые превышали диаметр самой звезды – около 1,5 млн км. Основная часть выброса ушла в космос и в дальнейшем перемешается с межзвездным газом Галактики.
Протуберанцы из-за огромных размеров и массы считаются одними из наиболее опасных явлений космической погоды, но вероятность их прямого попадания в Землю невелика. Последний раз крупный протуберанец достиг планеты 1 июня, вызвав почти трехдневную магнитную бурю.