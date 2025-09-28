На Солнце произошла сильнейшая с 19 июня вспышка

Взрыв произошел на фоне растущей активности Солнца. Количество и мощность солнечных вспышек стали расти вечером 26 сентября. На следующей день было выявлено 19 вспышек, включая три события M класса более низких баллов. Утром 28 сентября активность снизилась и появилось впечатление, что запасы энергии исчерпываются, но новый взрыв поставил эту оценку под сомнение. При этом вероятность дальнейшего усиления активности, в частности выхода на вспышки высших X баллов, оценивается как низкая.