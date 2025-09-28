В Белгородской области начались перебои с электричеством после удара ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Белгородской области, в результате чего начались перебои с подачей электроэнергии. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, перебои с электричеством являются достаточно значительными. Глава региона пообещал принять все меры для того, чтобы обеспечить подачу электроэнергии, в том числе при помощи резервной генерации.
«В связи с тем, что сейчас электроэнергии нет, возможны перебои в оповещении вас о ракетной опасности или атаках БПЛА. Прошу быть всех максимально внимательными – лучше покинуть территорию улиц городов, населенных пунктов и находиться дома», – подчеркнул Гладков.
Чуть позже он сообщил, что при украинском ударе по Белгороду пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с баротравмой госпитализировали.
Вечером 28 сентября Гладков также рассказал, что в селе Отрадное Белгородского района в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль пострадала супружеская пара.
Белгородская область, а также другие российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ после начала спецоперации на Украине.