Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

При стрельбе в мормонской церкви в Мичигане погибли пять человек

Ведомости

В городе Гранд-Бланк, штат Мичиган, мужчина на автомобиле въехал в главные ворота здания Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, а затем открыл огонь. По данным властей, по меньшей мере пять человек погибли и восемь получили ранения. Нападавший также был убит в ходе перестрелки, сообщает NBC News.

По словам представителей власти, в церкви также вспыхнул пожар, предположительно устроенный стрелком. Пожар потушен, и следователи предполагают, что внутри могут находиться новые жертвы. По словам двух высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов США, проинформированных о ходе расследования, на месте происшествия было обнаружено три самодельных взрывных устройства.

Подозреваемым является 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд. Он вышел из машины и начал стрелять в людей, которые пришли на воскресную службу, сообщила полиция. Стрелок использовал штурмовую винтовку.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении в Truth Social назвал случившееся еще одним целенаправленным нападением на христиан в Соединенных Штатах Америки и сообщил, что к расследованию подключилось ФБР.

«Эта эпидемия насилия в нашей стране должна быть немедленно прекращена», – написал он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её