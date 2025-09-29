При стрельбе в мормонской церкви в Мичигане погибли пять человек
В городе Гранд-Бланк, штат Мичиган, мужчина на автомобиле въехал в главные ворота здания Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, а затем открыл огонь. По данным властей, по меньшей мере пять человек погибли и восемь получили ранения. Нападавший также был убит в ходе перестрелки, сообщает NBC News.
По словам представителей власти, в церкви также вспыхнул пожар, предположительно устроенный стрелком. Пожар потушен, и следователи предполагают, что внутри могут находиться новые жертвы. По словам двух высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов США, проинформированных о ходе расследования, на месте происшествия было обнаружено три самодельных взрывных устройства.
Подозреваемым является 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд. Он вышел из машины и начал стрелять в людей, которые пришли на воскресную службу, сообщила полиция. Стрелок использовал штурмовую винтовку.
Президент США Дональд Трамп в своем заявлении в Truth Social назвал случившееся еще одним целенаправленным нападением на христиан в Соединенных Штатах Америки и сообщил, что к расследованию подключилось ФБР.
«Эта эпидемия насилия в нашей стране должна быть немедленно прекращена», – написал он.