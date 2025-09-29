При стрельбе в мормонской церкви в Мичигане погибли пять человек

В городе Гранд-Бланк, штат Мичиган, мужчина на автомобиле въехал в главные ворота здания Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, а затем открыл огонь. По данным властей, по меньшей мере пять человек погибли и восемь получили ранения. Нападавший также был убит в ходе перестрелки, сообщает NBC News.