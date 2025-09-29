Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая скончалась в возрасте 47 лет

Спортсменка четырежды подряд выигрывала чемпионаты Европы в категории до 66 кг, начиная с первого турнира, а также завоевала золото в 2009 г. в весе до 75 кг и серебро в 2011 г. в категории свыше 81 кг. Будучи многократной чемпионкой России, свое последнее золото национального первенства Синецкая получила в 2014 г. В 2007 г. она окончила факультет физической культуры Ставропольского государственного университета.