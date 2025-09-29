Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая скончалась в возрасте 47 лет
На 48-м году жизни скончалась заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы по боксу Ирина Синецкая. Федерация бокса России выразила соболезнования, назвав ее уход большой утратой для боксерского сообщества.
Причины смерти спортсменки не уточняются.
Уроженка села Кочубеевское Ставропольского края Синецкая тренировалась в ставропольской Детско-юношеской школе единоборств под руководством наставника Виктора Веселова. Она стала победительницей двух первых чемпионатов мира в весовой категории до 67 кг.
Спортсменка четырежды подряд выигрывала чемпионаты Европы в категории до 66 кг, начиная с первого турнира, а также завоевала золото в 2009 г. в весе до 75 кг и серебро в 2011 г. в категории свыше 81 кг. Будучи многократной чемпионкой России, свое последнее золото национального первенства Синецкая получила в 2014 г. В 2007 г. она окончила факультет физической культуры Ставропольского государственного университета.